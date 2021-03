In Godramstein ziehen Unbekannte durch den Ort, die öffentliche und private Flächen mit Graffiti verunstalten. So berichtet es Ortsvorsteher Michael Schreiner. Mauern, Privathäuser, Hallen – zum Beispiel beim Tennisclub und Bushaltestellen wie an der Max-Slevogt-Straße und am Wiesengässchen seien besprüht worden. Der Christdemokrat ist erbost. Er geht von zwei Tätern aus, da es zwei unterschiedliche, ansonsten aber immer die gleiche Zeichenführung sei. Zu erkennen sind die Angaben „Peka“, „76“ und „Blue“. Schreiner bittet die Bürger, Strafanzeige zu stellen. „Wenn’s wenigstens schön wäre“, sagt er, „aber das ist es nicht. Es ist purer Vandalismus.“ Auch in Annweiler ist vor Kurzem Graffiti an allen möglichen Ecken aufgetaucht, dann irgendwann war die Sprüherei vorbei.