Die Arbeiten zur Umgestaltung des Friedhofs sind teilweise bereits ausgeführt oder stehen kurz vor dem Abschluss. Die Firma Gartenbau Frank Bernhart aus Ranschbach hat für den Wegebau eine Schlussrechnung von rund 20.150 Euro vorgelegt und blieb damit um 730 Euro unter der ursprünglichen Angebotssumme, informierte Ortsbürgermeister Thomas Stübinger (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Die Arbeiten für die Metallhandläufe, welche die Firma Neudeck & Frey aus Siebeldingen ausführt, sollen in der nächsten Woche beendet werden. Die Angebotssumme in Höhe von 8.840 Euro wird eingehalten. Die Gesamtmaßnahme wird aus dem Regionalbudget im Rahmen des Leader-Programms „Förderung von Kleinstprojekten“ der EU mit rund 15.000 Euro gefördert.