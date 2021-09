Endlich geht’s los. Am 23. September wird der Umbau des Trifelsbads in Annweiler mit dem Spatenstich eingeläutet. Und die Verbandsgemeinde-Verwaltung hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Bürger dürfen bei der Gestaltung ein Wörtchen mitreden.Wie soll der neue Wasserspielplatz für die kleinsten Wasserratten gestaltet werden? Drei verschiedene Motive für den Bodenbelag stehen zur Auswahl. Schlicht in blau und orange zeigt sich Variante A. Variante B hat klaren Heimatbezug mit Burg Trifels inmitten des Pfälzerwalds. Und Variante besticht durch fröhliche bunte Punkte. Was wünschen sich die Trifelsland-Bürger? Auf ihrer Homepage hat die VG am Montagabend eine Umfrage freigeschaltet. Einfach auf der Startseite dem Bild „Generalsanierung Trifelsbad“ folgen und dort auf den Umfrage-Button klicken. Die Abstimmung läuft noch bis zum 30. September. Unter den Teilnehmern verlost die VG eine Familienkarte für das Freibad, die das ganze Eröffnungsjahr gültig ist. Die Generalsanierung des Bads wird knapp fünf Millionen Euro kosten, mit 1,4 Millionen Euro durchs Land bezuschusst. Die Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.