Die ehrenamtliche Initiative für Geflüchtete, Herxheim Bunt, bietet am Dienstag um 19 Uhr im Haus der Begegnung einen Infoabend zur Ukraine-Hilfe an. Für die Begleitung, für Behördengänge, Arztbesuche, Fahrdienste, Arbeitsvermittlung und mehr für die Geflüchteten sucht Herxheim Bunt engagierte Helfer und Unterstützer. Alle Interessierten sind eingeladen. Infos bei Karin Roth, Telefon 0178 1872350 oder per E-Mail an nirak.roth@gmx.de.