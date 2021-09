Weil er zuvor die Kassiererin in einem Landauer Bekleidungsgeschäft mit dem Tod bedroht hatte, hat ein 82-jähriger Landauer am Freitag gegen 15.50 Uhr Besuch von der Polizei bekommen. Dabei waren mehrere Polizisten im Einsatz, die teilweise spezielle Schutzausrüstung trugen. Bei der Durchsuchung der Wohnung „im Außenbereich Landaus“, so die Polizei, wurden ein Luftgewehr und die dazugehörige Munition gefunden. Es habe aber keine Hinweise gegeben, dass der Senior seine Drohung in die Tat umsetzten wollte.

Nach Angaben der Polizei war der Streit über die Wartezeit an der Kasse ausgebrochen und weil die Kassiererin den Mann auf das Abstandsgebot hingewiesen hatte. Als dem Mann ein Hausverbot erteilt worden sei, habe er „einen Bezug zu Idar-Oberstein hergestellt“, so die Polizei auf Anfrage. Eine Streife hatte den Mann noch im Geschäft kontrolliert, daher waren seine Personalien und sein Wohnort bekannt. Verbindungen zur Querdenker- oder Maskenverweigerer-Szene seien bisher nicht bekannt.

Kauf und Besitz eines Luftgewehrs sind erlaubt, wenn die Geschossenergie 7,5 Joule nicht übersteigt. Das wird durch einen Stempel mit einem F in einem Fünfeck auf der Waffe angezeigt. Solche Details werden nun noch abgeklärt, die weiteren Ermittlungen laufen noch.