Wegen einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG hatten Haushalte in einigen Gemeinden im Kreis SÜW gestern gegen 21.30 Uhr vorübergehend keinen Strom. Betroffen waren Teile von Albersweiler, Birkweiler, Eschbach, Göcklingen, Ilbesheim, Leinsweiler und Ranschbach. Die Versorgungsunterbrechung dauerte bis zu 20 Minuten. Am Umspannpunkt in Leinsweiler dauerte der Ausfall bis zu fünf Stunden. Ursache war ein umgestürzter Baum, der entwurzelt in die Stromleitung gefallen war, was zu einem Seilriss führte. Das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke Netz AG und die Mitarbeiter der Netzleitstelle konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen.