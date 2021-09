Am frühen Dienstagabend ist in mehreren Orten der Region der Strom ausgefallen, wie die Pfalzwerke am Mittwoch mitgeteilt haben. Demnach gab es ab etwa 17.30 Uhr Netzstörungen in Teilen von Barbelroth, Dierbach, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, Niederotterbach, Oberhausen, Steinfeld und Vollmersweiler, die zwischen zwei und 54 Minuten dauerten. Des Weiteren waren Teile der Ortsgemeinde Schaidt zwischen einer Stunde und 14 Minuten beziehungsweise drei Stunden und 36 Minuten ohne Strom. Mitarbeiter der Pfalzwerke machten sich unmittelbar nach den Stromausfällen daran, die Netzprobleme zu beheben.