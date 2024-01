Ein 41 Jahre alter Roschbacher und ein 38-Jähriger aus Böchingen waren sich am Samstagabend gegen 21 Uhr uneinig über den weiteren Alkoholkonsum, teilt die Polizei mit. Deshalb kam es in der Staatsstraße in Edesheim zu einer Schlägerei. Beim Eintreffen der Polizei rangelten die zwei Personen am Boden miteinander. Beide waren stark alkoholisiert und mussten voneinander getrennt werden. Die beiden Männer kannten sich und hatten gemeinsam etwas zu viel über den Durst getrunken, hatten aber noch weitere alkoholische Getränke bei sich. Durch die Schläge erlitten die Kontrahenten blutende Schwellungen im Gesicht. Sie wurden medizinisch versorgt und von der Polizei in unterschiedliche Krankenhäuser begleitet.