Daniel Gebhart, Autor des Buches Strassenstaub, hat von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Oktober, einen eigenen Stand auf der renommierten Frankfurter Buchmesse. Wie Gebhart weiter mitteilt, ist er auch im November auf der Mainzer sowie im März auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Zudem ist Gebhart viel unterwegs: „Ich bin mit meinem Projekt inzwischen bundesweit unterwegs und biete Lesungen und Vorträge im Bereich Drogenprävention an, die am Beispiel meines Lebensweges zeigen, wie leicht es ist, abgrundtief zu fallen, und was es braucht, wieder auf den geraden Weg zu kommen.“ Zeitgleich arbeite er an seinem zweiten Buch namens ''Strassenstaub – Vergessene Kinder''. Das Werk handele von zwei jungen Menschen während des pandemiebedingten Lockdowns. Zudem nehme er gerade das Hörbuch zu Strassenstaub auf.