Der Bundesrechnungshof hält den B10-Ausbau für finanziell nicht so geschickt – um das mal vornehm auszudrücken. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer tut das schon? Die Zeit des motorisierten Individual-Pkw-Verkehrs ist abgelaufen. Man bildet nun ganz lässig Fahrgemeinschaften in Privatjets. Von daher wäre das einzig Sinnvolle der Bau von Flughäfen gewesen. Je einer in Pirmasens und einer in Landau. So hätten FDP-Posterboy Christian Lindner und CDU-Ikone Friedrich Merz es auch mal geschafft, Landau und Pirmasens zu besuchen. Aber Straßen, ey. So rückwärtsgewandt. Sind wir im Römischen Reich? Was haben dem die Straßen gebracht? Richtig! Nix. Untergegangen ist es. Sang- und klanglos. Verliererverein. Ach, wo wir gerade bei Untergang sind: Dass eine Partei, die in bundesweiten Umfragen teils unter fünf Prozent liegt, lieber nicht über die Zukunft nachdenken möchte, ist doch auch verständlich. Die Frage ist nur, was wäre, wenn sie es doch getan hätten? Hm, FDP?