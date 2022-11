Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend um 19.40 Uhr auf der L 540 bei Freimersheim gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 33 Jahre alter Autofahrer übersah an der Kreuzung L507/L540 das dortige Stoppschild und kollidierte mit dem Auto einer 40 Jahre alten Frau, die Vorfahrt hatte. Dabei wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt Rücken- und Beinverletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf mehr als 35.000 Euro.