Die Carl-Zeiss-Stiftung legt an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) und dem Campus Landau der Universität Koblenz-Landau einen mit zwei Millionen Euro ausgestatteten Fonds zur Förderung der Nachhaltigkeitsforschung auf. Mit dem Geld sollen standortübergreifende Forschungsaktivitäten gefördert werden, teilte die Landauer Uni mit. Im Fokus stehen dabei die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Außerdem sollen der wissenschaftliche Nachwuchs für das Thema sensibilisiert und verschiedene Veranstaltungsformate unterstützt werden.

Wenn 2023 die neue Universität mit den Standorten Kaiserslautern und Landau ihre Arbeit aufnimmt, soll der Nachhaltigkeitsforschung in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern eine besondere Bedeutung zukommen. Mit den Mitteln des Fonds sollen rund zehn Forschungsprojekte gefördert werden, bei denen Teams beider Standorte zusammenarbeiten.

„Wir wollen das Zusammenwachsen der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Campus in Landau unterstützen und neue Potentiale in den MINT-Fächern heben“, sagt Felix Streiter, Geschäftsführer der Carl-Zeiss-Stiftung. Die Standorte in Kaiserslautern und Landau verfügten beim Thema Nachhaltigkeit schon über eine starke Forschungstradition. Interdisziplinäre Forschungsansätze und der Aufbau von neuen Querverbindungen zwischen den beiden Standorten könnten wichtige Impulse setzen.