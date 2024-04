Wie viele Fußgänger und Radfahrer nutzen die Rad- und Fußwegebrücke am früheren Landesgartenschaugelände in Landau? Das konnte die Stadt bisher nur schätzen – doch bald weiß sie es ganz genau. Seit wenigen Tagen steht an der Ausfahrt der Brücke in Richtung Paul-von-Denis-Straße ein Zählgerät. Die Säule zeigt „in Echtzeit“ digital an, wer die Brücke betritt beziehungsweise befährt, getrennt nach Fußgängern sowie Radfahrern. Die Stadt Landau erhofft sich durch den Neuzugang eine wertvolle Datengrundlage für die Entwicklung des Fuß- und Radverkehrsaufkommens auf dieser zentralen Verkehrsachse, heißt es in einer Mitteilung.

„Investitionen in den Fuß- und Radverkehr sind sinnvoll – nicht nur, um die Verkehrssicherheit und den Klimaschutz voranzubringen, sondern auch, weil schon heute viele Menschen in unserer Stadt zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind“, sagt Bürgermeister Lukas Hartmann. „Das soll die neue Zählsäule deutlich machen und zeigen, wie wichtig die LGS-Brücke für den Fuß- und Radverkehr heute ist.“ Gleichzeitig liefere das Zählgerät wichtige Informationen zur Fahrradinfrastruktur in der Stadt, die bei Bedarf noch durch weitere, mobile Verkehrszählungen ergänzt werden könnten. Dank des neuen Geräts werden erstmals ganzjährige Zähldaten vorliegen.

Die Zählsäule funktioniert dank eines Lasersensors, der Passanten registriert. Am ersten Tag, der aufgrund der Aufstellungszeit nur zur Hälfte erfasst wurde, nutzten bereits rund 1600 Menschen die Brücke, teilt die Stadt mit.