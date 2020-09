Bekommt Landau neue Kleingärten? Die SPD-Stadtratsfraktion hat einen Prüfauftrag an die Verwaltung gestellt, ob es noch Flächen im Stadtgebiet gibt, die für Kleingärten geeignet sind. Begründet hat sie dies mit einem RHEINPFALZ-Bericht über eine hohe Nachfrage nach Schrebergärten und lange Wartelisten für die Zuteilungen. Ähnliche Forderungen werden auch in anderen Städten erhoben, beispielsweise in Speyer. Auch die Corona-Krise dürfte dazu beigetragen haben, dass die Menschen mehr Erholung in der Nähe suchen. Bei der Verwaltung renne die SPD offene Türen ein, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Immerhin habe Landau in den vergangenen Jahren bereits neue Flächen ausgewiesen – auf dem Gartenschau-Gelände. Die Verwaltung sei auch im Gespräch mit den örtlichen Kleingartenvereinen. Es gebe auch schon Ansätze, wo man möglicherweise fündig werden könne.