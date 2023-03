Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schrebergärten galten lange als extrem spießig. Heute sind sie hipp. Vor allem viele junge Familien wünschen sich zunehmend eine Laube – erst recht in der Corona-Krise. Auch in Landau ist das so. Doch warum ist es so schwer, ein Stückchen Grün zu bekommen?

Mit seinen 31 Jahren ist Maximilian Pantuschky einer der jüngsten Pächter in der Schrebergartengemeinschaft am Lohgraben. „Es gibt nichts Schöneres, als nach der Arbeit