Wer hat am Sonntag und/oder Montag, 9. und 10. Juni, Zeit und Lust, sich für unsere Demokratie einzusetzen? Das fragt die Stadtverwaltung Landau. Sie ist auf der Suche nach Wahlhelferinnen und -helfern. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen demnach noch rund 100 Helfer für die optimale Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Benötigt werden die Freiwilligen für den Einsatz im Wahllokal am Sonntag, 9. Juni sowie für die Auszählung der Stimmen für den Stadtrat und die Ortsbeiräte am darauffolgenden Montag. Außerdem wird Hilfe benötigt für eine eventuelle Stichwahl am Sonntag, 23. Juni. Als Wahlhelferinnen sind alle Wahlberechtigten zugelassen, also alle Deutschen und alle Bürger eines anderen EU-Mitgliedstaates, die am Tag der Wahl 18 sind und seit mindestens drei Monaten den Hauptwohnsitz in Landau haben.

Für den Einsatz wird ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro gezahlt. Wer dieses Ehrenamt übernehmen möchte, kann sich über ein Online-Formular unter www.landau.de/wahlen beim städtischen Wahlbüro anmelden. Alternativ kann man sich auch unter Nennung von Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer per Mail an wahlen@landau.de anmelden. Über diese Mail-Adresse sowie telefonisch unter 06341 131107 ist das Wahlbüro auch bei weiteren Fragen erreichbar.