Nicht nur Strom, sondern auch Müll ist für Störche eine große Gefahr. Darüber klärt das Storchenzentrum Bornheim in einem Vortrag auf.

Am Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr, spricht Jessica Lehmann über die Müllproblematik bei Weißstörchen in Rheinland-Pfalz unter besonderer Berücksichtigung von regionalem Wein- und Gemüseanbau. Der Weißstorch gilt als Zeigertier: Wenn es dem Storch gut geht, geht es vielen anderen Tieren auch gut. Es lauern jedoch tödliche Gefahren für Meister Adebar. Plastikmüll und Plastikgummis werden immer häufiger in Nestern und Mägen von verendeten Störchen gefunden. Die Tiere sind verletzt, geschwächt und im schlimmsten Fall verhungert. In dem Vortrag werden laut Ankündigung auch Lösungsansätze erläutert.

Info

Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an storchenzentrum@pfalzstorch.de oder Telefon: 06348 610757.