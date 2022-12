Landau. Vier Vereine, Einrichtungen und Organisationen, die sich ganz besonders für den sozialen Zusammenhalt in Landau einsetzen, sind von dem scheidenden Oberbürgermeister Thomas Hirsch und seinem Nachfolger Dominik Geißler mit jeweils 4000 Euro für ihre Arbeit unterstützt worden. Das Geld stammt aus Mitteln der Sparkassenstiftung, die paritätisch in deren Geschäftsgebiet verteilt werden.

Stellvertretend erhielten der Kinderschutzbund Landau-SÜW, der Trägerverein des neuen Seniorenbusses, der Verein Silberstreif gegen Altersarmut, die Haitihilfe Landau und das Caritas-Zentrum Landau Unterstützung in teuren Zeiten. „Auch 2022 hat die Sparkasse Südpfalz im Bereich der Spenden und des Sponsorings wieder Verantwortung übernommen“, ordnete Vorstandsvorsitzender Bernd Jung anlässlich der Spendenübergabe ein. „Insgesamt sind mehr als eine Million Euro an Vereine, wohltätige Zwecke sowie Kunst und Kultur geflossen. Gerade in Zeiten, die uns alle fordern, sind eine lebendige Kunstszene, ein buntes Kulturprogramm und ein aktives Vereinsleben wichtiger denn je für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit diesem Geld unseren Beitrag leisten können, unsere schöne Südpfalz lebens- und liebenswert zu gestalten.“

Die Silberstreif-Vorsitzende Christine Baumann sagte, das Thema Altersarmut sei zum Glück in den Köpfen der Menschen angekommen. Daher gebe es glücklicherweise auch keine Probleme, ehrenamtliche Helfer zu finden, die den bedürftigen Senioren Zeit schenken. Leider seien auch immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Der Silberstreif habe ein Winterprogramm aufgelegt mit Lebensmittelgutscheinen im Wert von 12.000 Euro und 10.000 Euro für Energiekostenhilfen.

Martina Wittmer berichtete, dass der Landauer Verein Lebensmission Haiti für die Arbeit in dem extrem armen, politisch instabilen und wiederholt von Unwetterkatastrophen heimgesuchten Land 600.000 Euro jährlich benötige. Er habe in dem Land über 40 Mitarbeiter eingestellt. Für die Haitihilfe gibt es jedes Jahr einen Spendenlauf im Goethepark.