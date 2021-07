Auch am Landauer Uni-Standort wird es eine Sonderimpfaktion für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren geben – sie ist auch für Nicht-Studenten offen. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) appelliert an die Studierenden, das Angebot wahrzunehmen.

Das Impfangebot gilt vom Mittwoch, 7., bis Mittwoch, 14. Juli, teilt der Asta mit. In diesem Zeitraum können sich junge Menschen ohne Termin am Campus der Landauer Uni mit dem Vakzin Corminaty des Herstellers Biontech impfen lassen. Das Angebot gilt laut Asta auch für Studierende, die älter als 27 Jahre sind. Der Asta bittet ausdrücklich Studierende, sich immunisieren zu lassen. Denn die Debatte gehe derzeit dahin, dass im kommenden Wintersemester wieder Präsenzveranstaltungen gehalten werden. „Wenn wieder Präsenzlehre stattfinden soll, muss es vorher ein ausreichendes Impfangebot für Studierende gegeben haben. Das setzen wir voraus“, sagt Asta-Co-Vorsitzende Simone Mangold. Die Öffnung der Hochschulen sei für viele Studierende eine wichtige Perspektive im Heimstudium. Die Studentenvertreter hofften, dass die Öffnung der Hochschulen in Abwägung der Gesundheitsrisiken vielen Studierenden hilft.

Die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, die Landauerin Lea Heidbreder, appelliert ebenfalls an die jungen Menschen, das Impfangebot anzunehmen.