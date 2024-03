Der Frühling kommt und mit ihm das erste Grün und Vogelgezwitscher. Damit einhergehend werden auch neue Führungen auf dem Slevogthof in Leinsweiler angeboten. Bevor es in die von Max Slevogt ausgemalten Räume (Musikzimmer und Bibliothek) geht, können Besucher zunächst den Garten besuchen, der Max Slevogt so oft als Atelier diente, teilt der Veranstalter mit. Zu sehen sind auch einige Skulpturen, die er nach seinen Entwürfen hat fertigen lassen.

Anschließend geht es für die Besucher dann noch in die Museumsräume, die sie mit vielen Motiven verschiedener Opern empfangen. Zum Ausklang gibt es auf der Terrasse Quiche und Wein, informiert Christina Vollmer vom Veranstaltungsteam weiter. Unter dem Motto „Maultasche meets Slevogthof“ wird die Speise am Freitag, 29. März, ab 12 Uhr und nur solange der Vorrat reicht nach einem schwäbischen Originalrezept für die Gäste gereicht.

Beim Essen könnten die Besucher die Ruhe und die Aussicht auf dem Slevogthof genießen, teilt der Veranstalter mit.

Weitere Termine

Führungen gibt es am Mittwoch, 20. März, 16.30 und 17 Uhr, am Mittwoch, 10. April, 16.30 und 17 Uhr und am Mittwoch, 24. April, 16.30 und 17 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung ist jeweils 1,5 bis zwei Stunden. Der Eintritt pro Person (inklusive Quiche sowie Wein und Wasser) liegt bei 31 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung ist unter post@spokk.cloud

erforderlich

.