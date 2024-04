„Hätte sie mal besser das Licht eingeschaltet.“ So beginnt eine Polizeimeldung zu einem Vorfall an Freitag gegen 21.30 Uhr in der Horststraße. Denn dann wäre der VW einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Landau vielleicht gar nicht aufgefallen. So aber kontrollierten die Beamten die 27-jährige Fahrerin und stellten fest, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auf das Fahren ohne Fahrerlaubnis steht eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen, unter Umständen sogar eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten.