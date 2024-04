Die Polizei hat am Donnerstagmorgen im Zuge einer Schulwegkontrolle gegen drei Eltern Anzeige erstattet. Sie werden jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen, weil sie ihre Kinder im Auto ohne jegliche Sicherung beförderten. Ein anderer Erziehungsberechtigter muss „nur“ 30 Euro zahlen, weil in seinem Auto der erforderliche Kindersitz fehlte.