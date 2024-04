Unter dem Titel WIR präsentieren Künstlerinnen und Künstler der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt vom 12. April bis 19. Juli Gemälde und Zeichnungen im Bildungszentrum der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) in Maikammer.Die Schau umfasst farbstarke abstrakte Acrylmalereien aus dem Atelier Molemol (pfälzisch: Male einmal) und den Kreativgruppen der Lebenshilfeeinrichtung, die in diesem Jahr 60 Jahre alt wird. Die Werke in zum Teil großen Formaten zeigen Architekturdarstellungen, Abbildungen von Menschen, Tieren, Pflanzen und märchenhaft anmutende Landschaften in verschiedenen Techniken. Die Kunstwerke vermitteln einen lebendigen Einblick in die vielschichtige Themen- und Interessenswelt von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung, teilt die Genossenschaft mit.

Die Künstlerinnen und Künstler, sind 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse Vorderpfalz, 2023 mit dem Mack-Preis für Kunst sowie dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Die Vernissage ist am Freitag, 12. April, 19 Uhr. Die inklusive Band „21 Plus“, bestehend aus vier Musikern mit und ohne Behinderung, wird die Eröffnung musikalisch begleiten. Die Ausstellung ist von montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr zugänglich.