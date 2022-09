Bei herrlichem, aber frischem Wetter gingen am Donnerstag beim 18. OHG-Lauf in Landau mehr als 800 Schülerinnen und Schüler sowie viele Lehrkräfte und auch Eltern an den Start. Wie Schulleiter Andreas Doll mitteilt, kamen 27.440 Euro für die Landauer Tafel und die Kindernothilfe zusammen. Die Hilfe kommt zur rechten Zeit, denn, wie die Vertreterin der Landauer Tafel bei der Siegerehrung erläuterte, ist vergangene Woche die Kühlung kaputt gegangen. Bei der Kindernothilfe wird das Geld für ein Projekt verwendet, das traumatisierte ukrainische Kinder psychologisch betreut. Bürgermeister Maximilian Ingenthron gab den Startschuss, der Schulelternbeirat bot Getränke an und die Bigband unter Annette Kluge motivierte mit fetzigen Rhythmen zum Laufen.

Wanderpokal für 5d

Bei der Siegerehrung dankte Schulleiter Doll den Läufern für ihr Engagement und vor allem Sarah Wüst, die federführend den Lauf organisiert. Der krönende Abschluss war die Übergabe des Wanderpokals an die Klasse 5 d für das beste Spenden- und das beste Rundenergebnis.

Als beste Läuferinnen geehrt wurden Lucia Kotschenreuther, Jahrgangsstufe

12, Marla Doppler (8c) und Hanna Hertel

(8c). Beste Läufer waren Leo Behret (11) sowie Bennet Bohlander (8a), Alexander Hainz (8a), Konstantin Kugler (9b) und Henrik Schuhmacher (8c), die alle 26 Runden geschafft haben. Beste Spendensammler waren Helena Sparthà (5b), Lucia Kotschenreuther (12), Lisa Meßlinger (7b), Alexander Schweinsteiger (5d), Hannes Leiner (6c) und Bruno Kütenbrink (5c).