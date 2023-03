Die Stadtverwaltung Landau hat im Nachgang zur gut besuchten Bürgerinformation zur Verkehrssituation in der Südstadt und im Wohnpark am Ebenberg auf ihrer Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de eine eigene Unterseite erstellt. Dort sammele die Verwaltung alle Informationen und Ergebnisse, die das Quartiersverkehrskonzept Süd betreffen, informiert Lukas Hartmann. Die Seite werde laufend ergänzt. „Zum Start haben wir zum Beispiel das komplette Mobilitätskonzept, das Klimaschutz- und das Klimaanpassungskonzept und die Ergebnisse der jüngsten Parkplatzauswertung online gestellt. Das war der Wunsch einiger Anwohnerinnen und Anwohner.“

Sobald Verwaltung und Fachbüro die Beteiligungs- und Informationsveranstaltung ausgewertet und einen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Südstadt erarbeitet hätten, gehe das Thema erneut in die städtischen Gremien, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sollen die Ergebnisse in weiteren, kleineren Veranstaltungen zu den einzelnen Themenkomplexen öffentlich vorgestellt werden.

Weitere Veranstaltungen

Oberbürgermeister Dominik Geißler und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann wollen weiter im Austausch mit den Menschen aus der Südstadt bleiben. Sie geben jetzt einen Zwischenstand bekannt und kündigen dabei auch weitere Veranstaltungen an. Ihm sei die Beteiligung von Bürgern ein zentrales Anliegen, unterstreicht Geißler. „Wir nehmen die Anregungen der Menschen ernst und wollen ein gutes Miteinander mit den Landauerinnen und Landauern pflegen – kein Gegeneinander.“