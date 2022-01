Rund 300 Personen sind am Montagabend durch die Landauer Innenstadt gezogen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, war das Treffen für 18 Uhr am Deutschen Tor angekündigt worden. Gegen 18 Uhr waren rund 50 Menschen dort, 18.15 Uhr war die Teilnehmerzahl auf rund 300 angestiegen. Die Teilnehmer standen höchstens als Vierergruppen beisammen, somit wurde nicht gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes verstoßen, teilt die Stadt weiter mit. Die Menschen zogen dann die Königstraße herunter durch die Innenstadt, unter anderem wurde der Rathausplatz mehrfach passiert. Auf dem Platz wurden ab und an Gruppen kontrolliert, Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung wurden nicht festgestellt. Meinungsäußerungen gab es laut Stadt nicht. Die Versammlung endete um 18.45 Uhr.

Die unangemeldete Versammlung kann der Reihe der sogenannten Montagsspaziergänge zugerechnet werden, zu der auch Rechtsextreme aufrufen.

Kundgebungen auch an drei weiteren Orten

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz bereits am Montagabend mitteilte, gab es am Montag im Kreis Südliche Weinstraße weitere unangemeldete Versammlungen. In Annweiler trafen sich laut Polizei 35 Menschen, in Herxheim 41. An einer angemeldeten Kundgebung in Bad Bergzabern nahmen 130 Personen teil.