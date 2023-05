Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Roboter, der einem die Arbeit abnimmt, ist für viele ein Traum. An der Konrad-Adenauer-Realschule plus (Kars) in Landau wird er Wirklichkeit. Acht Roboterarme werden künftig im Unterricht eingesetzt. Was fangen die Schüler damit an?

Terminator, RoboCop, Wall-E: Filme über Roboter gibt es genug. Schulen, in denen die technischen Geräte eingesetzt werden, sind indes noch nicht so verbreitet. Die Landauer Konrad-Adenauer-Realschule