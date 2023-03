Mit einer Platzwunde am Kopf sowie einer Beule über dem linken Auge ist am Montag gegen 16.30 Uhr eine 21 Jahre alte Radfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben befuhr sie mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der L507 von Burrweiler nach Hainfeld, als sie eine Bodenwelle übersah, ins Straucheln kam und stürzte. Einen Helm trug die Frau nicht. Die Polizei weist abermals darauf hin, dass Fahrradhelme bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten können. Erst kürzlich war ein 55-jähriger Rennradfahrer bei Völkersweiler gestürzt und hatte sich verletzt. Er hatte sich über den schlechten zustand des Weges beklagt, bei dem es sich allerdings um einen landwirtschaftlichen Weg gehandelt hat, keinen offiziellen Radweg, bei dem es eine Verkehrssicherungspflicht gibt.