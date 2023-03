Völkersweiler. Notarzt, Krankenwagen und Polizei seien ihm vergangenen Donnerstag in Völkersweiler entgegengekommen, berichtet Leser Andreas Braun und fragt, was da denn losgewesen sei.

Eine Pressemeldung hatte die Polizei zu dem Vorfall nicht herausgegeben. Eine RHEINPFALZ-Anfrage bei der Inspektion ergibt, dass sich an jenem Tag gegen 16.30 Uhr tatsächlich ein Fahrradunfall ereignet hatte. Ein 55-jähriger Rennradfahrer sei auf dem abschüssigen Landwirtschaftsweg Richtung Lug, der oft von Radfahrern genutzt wird, ins Schlingern geraten, habe die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei gestürzt. Laut Polizei kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bereits mehrfach habe er den mangelhaften Zustand des Weges unter anderem durch Wurzelbildung angrenzender Bäume angemahnt, berichtet Braun. „Leider ist bis auf ein Schildhinweis ,Gefährliche Abfahrt’ und ,Buckelpiste’ nichts geschehen“, moniert er und wünscht sich, dass die Strecke instandgesetzt wird. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ gibt die Polizei jedoch an, dass Hauptgrund des Fahrradunfalls wohl nicht der schadhafte Untergrund gewesen sei, sondern dass der Rennradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

Dass es für Radfahrer außerhalb der offiziell ausgewiesenen und ausgebauten Radwege gefährlich werden kann, zeigt auch der Wirtschaftsweg zwischen Gossersweiler-Stein und Silzer See in unmittelbarer Nachbarschaft. Dort hatte es im vergangenen Sommer einen E-Bike-Unfall mit tödlichem Ausgang gegeben. Tiefe Gräben und Löcher hatte ein Anwohner auf der Strecke angemahnt, woraufhin Ausbesserungsarbeiten angekündigt wurden. Generell müssen Radfahrer auf Wirtschaftswegen aber mit Schlaglöchern und anderen Unebenheiten rechnen und haben laut Rechtssprechung keinen Anspruch auf Schadensersatz. Sie müssen ihre Geschwindigkeit so anpassen, dass sie auf plötzlich auftretende Hindernisse und Gefahrenstellen reagieren können.