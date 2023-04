Eine Radfahrerin ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr schwer gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war die 49-Jährige in einem Waldgebiet über einen quer auf dem Weg liegenden Ast gestürzt und verletzt. Der getragene Helm dürfte hier schlimmere Verletzungen verhindert haben, teilt die Polizei mit. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.