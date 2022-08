Ein 61-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch gegen 0.15 Uhr zwei Räuber an der Kreuzung Woodbachweg/Neubergstraße in Bad Bergzabern in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Duo den Mann gewaltsam anhalten und dann ausrauben. Der 61-Jährige wehrte sich mit einem Schlag gegen einen der Angreifer, daraufhin flüchteten die beiden. Einer der Täter soll circa 18 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Der andere wird als ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und hatten kurze schwarze Haare. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts.