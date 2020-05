In diesem Jahr wird es keinen Billigheimer Purzelmarkt geben. Der Purzelmarktverein hat beschlossen, dass das älteste Volksfest der Pfalz, das traditionell am dritten Septemberwochenende gefeiert wird, wegen der Corona-Pandemie in seinem 570. Jahr nicht stattfinden kann.

„Der Vorstand des Purzelmarktvereins hat sich als Veranstalter des Volksfestes sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ob und unter welchen Bedingungen ein Purzelmarkt möglich ist“, teilt Vereinsvorsitzender Torsten Blank mit. Der Beschluss, das Fest abzusagen, fiel schließlich einstimmig.

