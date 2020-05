In diesem Jahr wird es keinen Billigheimer Purzelmarkt geben. Der Purzelmarktverein hat beschlossen, dass das älteste Volksfest der Pfalz wegen der Corona-Pandemie in seinem 570. Jahr nicht stattfinden kann.

„Der Vorstand des Purzelmarktvereins hat sich als Veranstalter des Volksfestes sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ob und unter welchen Bedingungen ein Purzelmarkt möglich ist“, teilt Vereinsvorsitzender Torsten Blank mit. Der Beschluss, das Fest, das alljährlich im September Tausende Besucher anzieht, abzusagen, fiel schließlich einstimmig. „Das gemeinsame und ausgelassene Feiern, die Nähe zu den Mitmenschen, die drangvolle Enge auf den Straßen, vor den Musikbühnen und in den Hofschänken – all diese Dinge sind derzeit verboten und für eine ganze Zeit mindestens noch zu vermeiden“, begründet Blank die Absage. Das Abstandsgebot könne nicht eingehalten werden, das Infektionsrisiko sei nicht kalkulierbar ist. „Im Moment sind die Infektionszahlen in unserem Landkreis sehr niedrig, aber keiner kann abschätzen, wie sich das Infektionsgeschehen nach der Reisezeit und im Spätjahr darstellt“, so Blank weiter.

Für Vorbereitung und Planung des Purzelmarktes werden fünf bis sechs Monate benötigt. „Das heißt: Wir müssten spätestens jetzt beginnen, Verträge, Werbung, Veröffentlichungen für Pferderennen und so weiter auf den Weg zu bringen, ohne die Rechtslage im September zu kennen. Damit würde der Verein auch ein großes wirtschaftliches Risiko eingehen, weil auch eine kurzfristige Absage durchaus möglich wäre“, so Blank. Es ist das erste Mal seit der Wiederaufnahme des Festbetriebs im Jahr 1947, dass der Purzelmarkt nicht stattfinden kann.