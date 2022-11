Lieber rot statt weiß und ohne exotischen Beigeschmack: Weihnachtsmarktbesucher wählen gern den klassischen Glühwein. Der kostet nicht überall gleich viel. Ein Glühwein-Kostencheck.

Drei Euro der kleine, sechs Euro der große Glühwein. Sofern die Heißgetränke nicht mit Besonderheiten wie Eierlikör, Amaretto oder Jägermeister gemischt sind, ist das an jedem Stand die Regel auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau. „Doch wer kauft sich überhaupt einen großen 0,5-Liter-Glühwein? Der wird doch kalt?“, fragt sich eine Studentin am Donnerstagabend. Sie trinkt einen roten Glühwein bei „Pfeffer und Salz“. Der kommt vom Weingut Anselmann aus Edesheim. „Da kann man nichts falsch machen“, findet sie. Ihre Freundin bevorzugt weißen Glühwein. Kostet dasselbe, ist wohl Geschmackssache. An so ziemlich allen Ständen gibt es beide Varianten.

Der Schoppen für fünf Euro: Einige Beschicker in Kandel haben ihre Preise wegen der allgemeinen Kostensteigerung erhöht. Foto: Iversen

Einen Stand weiter gibt es auch Glühkirsch aus Kirschwein. Der kostet dasselbe, ist aber nicht so gefragt wie der klassische Glühwein. Die meisten Besucher wollen eben Dornfelder oder Portugieser. Am meisten los ist bei Stenglein. „Der Winzer-Glühwein schmeckt mir am besten“, sagt ein Besucher in dem auf zwei Etagen gebauten Häuschen. Er lobt, dass die Preise, anders als erwartet, im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen sind. Bei Stenglein gibt’s für fünf Euro in der 0,2-Liter-Tasse auch Varianten wie Heißer Engel mit Eierlikör, Heißer Hugo mit Holunder oder das Kakao-Rum-Getränk Lumumba. Drei junge Marktbesucher sind sich aber einig: „Kann man mal probieren, ist es aber nicht wert. Das nächste Mal gibt’s wieder klassischen Glühwein.“ Wer irgendwann genug vom Heißgetränk hat, der kann sich beim Stand von O’Donnell Moonshine als Absacker noch einen Likör mit Haselnuss-, Macadamia- oder Toffee-Geschmack gönnen. Die Buden auf dem Landauer Weihnachtsmarkt sind bis 21. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Eine Tasse für zwei Euro? Gibt es auf dem Germersheimer Weihnachtsmarkt. Foto: wim

Auch Cidre passt zu Weihnachten

Kommendes Wochenende kann auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz in Germersheim nochmals Glühwein getrunken werden. Das DRK bietet die Tasse für 2 Euro an und ist damit unschlagbar günstig. Andere Vereine und Beschicker verlangen drei Euro oder etwas mehr. Glühwein aus Pfälzer Dornfelder darf natürlich auch hier nicht fehlen. Etwas ganz anderes bietet der Zonta-Club an: Hier gibt es Glüh-Cidre, verfeinert mit weihnachtlichen Gewürzen. Nicht nur für Kinder, auch Autofahrer greifen gerne mal zum Punsch oder heißen Kakao. Den gibt es in vielen Varianten – wie auch die Glühweine.

Auf dem Belzenickelmarkt in Edenkoben gibt es Glühwein an zwei Ständen. Foto: Iversen

Beim „Belzenickelmarkt“ in Edenkoben wird an zwei Ständen Glühwein angeboten. Volker Rösel aus Edenkoben kredenzt einen Schoppen kräftigen Dornfelder-Glühweins mit Kirscharomen für fünf Euro. Zum selben Preis hat er einen weißen Glühwein und eine alkoholfreie Variante für vier Euro. Rösel setzt bei seinen Glühweinen auf fertige Mischungen, die er von Winzern aus der Region bezieht. Die Damen vom Volkschor haben am Wochenende Glühwein in Rot und Weiß vom Edenkobener Weinkontor ausgeschenkt. Mit vier und 2,50 Euro pro Schoppen und Tasse blieben sie preislich an der unteren Grenze des von der Stadt vorgegeben Rahmens. „Also ich bin ehrlich, für mich persönlich kommt der Weiße jetzt nicht so infrage, obwohl auch dieser schön gewürzt ist, aber der Rote hat mehr Pepp“, stellte eine der Damen fest. „Ohnehin greifen unsere Gäste schon aus Tradition eher zum roten Glühwein“, ergänzte ihre Sangeskollegin. Der Karnevalverein hat auch ein paar „mittelschwere“ Getränke auf der Karte, wie Gletschereis- und Butterscotch-Likör. Den „Heißen Frohsinn“, eine Mischung aus La Fleur, Himbeer-Sirup, Früchtetee und Himbeeren, nannte Sitzungspräsidentin Stefanie Mosebach lachend ein „Modisches Gesöff“. Der Markt rund um den Lederstrumpfbrunnen öffnet noch mal Freitag bis Sonntag am zweiten Adventswochenende.

Der Christkindelmarkt in Kandel öffnet an allen Adventswochenenden. Foto: Iversen

Inflation fordert Tribut

Auf dem Christkindel-Markt Kandel sind unter anderem mehrere Winzer der Region mit Ständen vertreten. Grundlage für den Glühwein bieten vor allem Rotweine wie der Dornfelder, aber auch Glühwein aus Weißwein, Honig-Glühwein oder Kirsch-Glühwein werden angeboten. Und Varianten, dem je nach Wunsch, Rum oder Amaretto-Likör beigemischt werden. Die Inflation fordert ihren Tribut beim Genuss von Glühwein: Im Schoppenglas kostet er in diesem Jahr fast überall 4,50 Euro. Einzelne Stände liegen mit 5 Euro noch etwas darüber. Wer eine Tasse (0,2 Liter) bestellt, blättert dafür 3 Euro hin. Es gibt aber auch Beschicker, die für diesen Preis 0,3 Liter im Becher verkaufen und den Besuchern damit etwas entgegenkommen. Auch 0,4-Liter-Becher für nur 3,50 Euro sind im Angebot. Aus Kirschwein hergestellter Glühwein ist durchweg etwas teurer, ebenso der Honig-Glühwein. Man sollte also die Augen aufhalten, wenn es um den Preis geht. Auch die Qualität spielt eine große Rolle. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betonen einige Standbetreiber, dass sie nur gute Zutaten und keine Fertigmischungen verwenden. Die Buden auf dem Christkindel-Markt unter dem Sankt-Georgsturm öffnen an allen Adventswochenenden.

Der Glühwein muss ständig nachgefüllt werden - wie hier in Edenkoben. Foto: Iversen

Etwas günstiger gab es den Glühwein auf den Dörfern: Der Schoppen kostete auf dem Weihnachtsmarkt im Winden 4 Euro, ein Viertel 2,50 Euro. Auf dem Anneresl-Markt in Rheinzabern war eine Tasse Winzerglühwein sogar schon für 2 Euro zu haben. Beide Märkte hatten allerdings nur vergangenes Wochenende geöffnet.