Am Dienstag hat die Polizei Bad Bergzabern in drei Orten den Verkehr kontrolliert. In der Ortsdurchfahrt Birkenhördt, wo Tempo 30 gilt, wurden acht Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Sie müssen ein Verwarnungsgeld zahlen. Bei einer Kontrolle auf der L 546 bei Steinfeld waren im Tempo-50-Bereich 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Am Ortseingang Oberhausen aus Richtung Bad Bergzabern wurden sieben Fahrer beanstandet, die zu schnell fuhren.