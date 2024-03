Am Freitag kurz nach 23 Uhr hat die Polizei in Maikammer einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. In Edenkoben wurde am Samstag gegen 12 Uhr ein weiterer Autofahrer aus dem Kreis SÜW kontrolliert. Dieser räumte ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Urintest bestätigte diese Angabe des Fahrers. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel beider Fahrer wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.