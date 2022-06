Die Polizei fahndet derzeit nach einem möglicherweise bewaffnetem 53-Jährigen in Edenkoben. Der Mann hatte sich in einem Gebäude in der Bahnhofstraße verschanzt, teilte der Sprecher der Landauer Polizeidirektion Sebastian Burkhard. Am Mittwochmorgen habe ein Gerichtsvollzieher Unterstützung bei seiner Arbeit durch die Polizei angefordert. Als der Mann und die Polizisten dort geklingelt haben, sei nicht geöffnet worden, berichtet Burkhard weiter. Durch ein Fenster haben die Beamten gesehen, dass sich der Bewohner mit einem großen Messer, eventuell einer Machete, bewaffnet und signalisiert habe, dass niemand reinkommt. Polizisten und Gerichtsvollzieher „haben das einzig Richtige gemacht: Sie haben sich zurückgezogen und Unterstützung angefordert“, sagt Burkhard.

Ein Spezialeinsatzkommando hat die Wohnung betreten und den 53-Jährigen dort nicht mehr angetroffen, berichtet das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. Der 53-Jährige ist circa 1,70 Meter groß und hat eine Glatze. „Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort über den polizeilichen Notruf“, teilt die Polizei weiter mit. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter mitzunehmen. Ob eine Gefahr von dem Mann ausgeht, ist derzeit nicht bekannt.

Kein Amoklauf an Schulen

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz weist in einer neuen Mitteilung Falschmeldungen und Gerüchte über einen möglichen Amoklauf an Schulen in Edenkoben und Umgebung zurück. „Es gibt keine Hinweise auf einen Amoklauf. Da die Einsatzlage in Edenkoben in der Nähe einer Schule liegt, wurden die Schüler durch die Schulleitungen aufgefordert, die Schulen nicht zu verlassen, um die polizeilichen Einsatzmaßnahmen nicht zu behindern.“