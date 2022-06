Bei milden Temperaturen trafen sich am Sonntag wieder etliche Motorradfahrer auf der B48 im Wellbachtal, weshalb die Polizei auch an diesem Wochenende gezielt Zweiradfahrer kontrollierte. In der Mittagszeit wurden 17 Biker kontrolliert, wobei neben technischen Mängeln an Auspuff und Motorradzubehör auch ein abgefahrener Reifen beanstandet wurde. Darüber hinaus wurden einige „sensibilisierende Gespräche“ in puncto Sicherheit im Straßenverkehr geführt, wie die Polizei berichtet.