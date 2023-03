Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

LANDAU. Die Grünen haben vorgeschlagen, an den zentralen Kreuzungen Ampeltrittbretter für Radfahrer anzubringen. Dem Vorbild Kopenhagen folgend, könnten Haltestangen und Trittbretter vor Ampeln am Straßenrand installiert werden, die den Radfahrenden ermöglichen, ohne abzusteigen an einer roten Ampel zu warten.

Die Trittbretter bedeuteten ein Höchstmaß an Sicherheit und ermöglichten gerade älteren Radlern ein knie- und hüftschonendes Warten, argumentieren die Grünen.