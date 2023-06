Pfarrer Klaus Armburst ist am Freitag im Alter von 84 Jahren verstorben. Das teilt Dekan Axel Brecht mit. Er kam 1988 nach St. Maria Landau, 1992 übernahm er zusätzlich das Amt des Dekans des katholischen Dekanates Landau bis zum Eintritt in den Ruhestand im November 2011. Der Träger des Ehrenzeichens in Gold des Deutschen Caritasverbandes Armbrust hat sich seit Jahren engagiert – nicht nur für die Menschen in Afrika als Vorsitzender des Landauer Hungermarschvereins. Schwester Genovefa aus Voi in Kenia blieb nach dem diesjährigen Hungermarsch an Christi Himmelfahrt bis wenige Tage vor dem Tod Pfarrer Armbrusts im alten Pfarrhaus in Mörlheim und unterstützte seine langjährige Begleiterin Annel Jung in der Pflege, berichtet Brecht.