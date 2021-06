[Aktualisiert 4. Juni, 14 Uhr] Seit Samstag hat die Polizei Bad Bergzabern vergeblich eine 24-jährige Patientin des Pfalzklinikums in Klingenmünster gesucht, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Dienstag mitteilte. Die 24-Jährige wurde mittlerweile bereits am Dienstag, 1. Juni, in Rastatt tot aufgefunden. Die Umstände ließen laut Polizei darauf schließen, dass die Frau sich selbst getötet haben könnte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).