Für einen Moment ist es still in Offenbach. Rund 1700 Bewohner bangen und hoffen. Sie mussten am Dienstagmorgen ihre Häuser verlassen. Wegen einer Granate, die gleich gesprengt wird. Ob alles glattgeht? Wie ein Mann mit angelaufener Brille für Erleichterung sorgt.

9.20 Uhr. Die Queichgemeinde liegt in einem tiefen Nebel. Die Menschen gehen im Wasgau-Supermarkt einkaufen, bei Aral wird munter getankt. Noch ist nicht zu erahnen, dass hinter der Tankstelle gleich