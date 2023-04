Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Gesundheitsfragen ist Google eine beliebte Anlaufstelle. Aber Vorsicht: Die Suchmaschine birgt viele Gefahren. Im schlimmsten Fall wird die Suche nach Krankheiten im Netz zum Zwang.

Plötzlich muss sie bitterlich weinen. Ihre Hände hält die junge Frau verzweifelt vor ihr Gesicht. Sie will nichts mehr sehen. Sie klappt den Laptop zu. Und dennoch, in ihrem Kopf ploppt in großen,