Dorothea Müller, amtierende Ortsvorsteherin von Mörzheim, feiert einen runden Geburtstag: Sie wird am Sonntag 70 Jahre alt. Vor ihrer Pensionierung war die Trägerin der Landesehrennadel Müller Rektorin der Realschule plus in Annweiler. Davor unterrichtete sie viele Jahre an der Landauer Konrad-Adenauer-Realschule plus. Viele Jahre war die Mörzheimerin auch ehrenamtlich als Schöffin beim Land- und Amtsgericht tätig. Seit 2016 lenkt sie die Geschicke des Ortsteils; zuvor hatte sie bereits zwei Jahre lang das Amt der stellvertretenden Ortsvorsteherin inne. Von 2004 bis 2009 war die CDU-Politikerin Teil des Ortsbeirats und von 2008 bis 2014 außerdem Mitglied des Stadtrats, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Mörzheim hat Dorothea Müller viel zu verdanken, die sich stets mit viel Hingabe und Freude für die Menschen in ihrem Stadtdorf einsetzt“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. In Müllers Amtszeit fallen unter anderem der Ausbau der Unter- und der Herrenstraße, das Neubaugebiet Am Schlittweg, der Dorftreff Linde und der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses.