Waldhambach. Michael Martin tritt zum 31. August als Ortsbürgermeister von Waldhambach zurück, wie er am Freitag bekannt gab. Der Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen. Am 23. Juli wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt. Gibt es schon Aspiranten?

Von Judith Hörle

Die Gründe lägen im persönlichen und beruflichen Umfeld. Die Arbeit als Ortsbürgermeister mache ihm Freude. „Und ich will’s gescheit machen“, sagt der Christdemokrat, der die Geschicke der Gemeinde seit Ende 2017 führt. Aber das gelinge ihm wegen der Veränderungen in Familie und Job zeitlich nicht mehr. Auch wenn es die finanzielle Ausstattung der Gemeinde und manche bürokratische Hürde oft nicht einfach gemacht hätten, habe er einiges erreichen können, wie zuletzt das Offenhaltungsprojekt mit Lamas oder die Kita-Erweiterung. „Die können wir noch abschließen. Dann hat mein Nachfolger noch zehn Monate Zeit zum Reinkommen, bis 2024 die regulären Kommunalwahlen sind.“

Das Wahlprozedere sei bereits eingeleitet, so der 49-Jährige. Die vorgezogenen Wahlen sind für den 23. Juli 2023 terminiert. Bis zum 5. Juni können sich Bürgerinnen und Bürger bewerben. Offiziell sei ihm noch kein Aspirant bekannt, aber es gebe wohl schon Interessenten, lässt er durchblicken. Dieses Wissen habe ihm die Entscheidung auch leichter gemacht. „Wir haben ein gutes ehrenamtliches Engagement in Waldhambach. Und ich bin zuversichtlich, dass, wenn jemand sieht, dass einer es nicht mehr schafft, ein anderer einspringt.“ Denn die Arbeit an sich sei schön und erfüllend, weil man miterlebe, dass man gemeinsam den Ort voranbringen könne.