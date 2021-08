Auch dieses Jahr wird Dammheim coronabedingt auf seine Kerwe und das damit verbundene Oldtimertreffen verzichten. Nach Angaben von Ortsvorsteher Florian Maier organisieren jedoch die Dammheimer Landfrauen am 27. und 28. August, Freitag und Samstag, auf dem großen Wiesengelände zwischen Sportplatz und Neubaugebiet ein Open-Air-Kino, an dem man mit Picknickdecke oder Oldtimer teilnehmen kann. Es werden zwei Filme gezeigt, die, obwohl noch recht jung, bereits echte Klassiker sind. Am Freitag wird „Le Mans ´66“ gezeigt, eine Renngeschichte über die Rivalität von Ferrari und Ford in den 1960er-Jahren. Am Samstag gibt es „Bohemian Rhapsody“ auf der Leinwand, die Lebensgeschichte des Queen-Sängers Freddy Mercury. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Partnerkino unter www.rex-schifferstadt.de. An der Abendkasse gibt es auch Karten für Besucher ohne Fahrzeug und, je nach Verfügbarkeit, Restkarten für den Einlass mit Fahrzeug. Zudem gibt es ausreichend Platz, um Picknickdecken auszubreiten. Einlass auf das Gelände ist ab 18 Uhr, die Filme starten jeweils gegen Einbruch der Dunkelheit. Die Einfahrt erfolgt über die Alte Bahnhofstraße 23. Es gibt Flammkuchen und Pfälzer Spezialitäten zu den Weinen der Dammheimer Winzer.

Am Sonntag, 29. August, sind zwei Fußball-Derbys angesagt. Um 13 Uhr spielt die zweite Mannschaft des SV Dammheim gegen den SV Mörlheim. Um 15.15 Uhr stehen sich die ersten Mannschaften der beiden Vereine gegenüber.