Das Feuerwehrhaus und der Jugendraum in Großfischlingen bilden eine Einheit. Die Gemeinde lässt nun alle drei Gebäudeteile mit Anschlüssen zum Betrieb eines Notstromaggregats ausrüsten. Ein eigenes Aggregat will die Gemeinde nicht anschaffen, da das noch in diesem Jahr zu liefernde neue Feuerwehrauto mit einem solchen ausgestattet sein wird. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt ein Notfall eintreten und ein Aggregat gebraucht werden, so gäbe es im Ort einige, auf die die Gemeinde zurückgreifen könne, so Ortsbürgermeister Michael Diehl.