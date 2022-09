Ab Mittwoch, 21. September, ist zusätzlich zu dem an die Omikron-Subvariante BA.1 angepassten Corona-Impfstoff in der Kommunalen Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße auch der neueste Impfstoff erhältlich. Darüber informieren Stadt und Kreis. Der neue Impfstoff von Biontech, an die aktuell vorherrschende BA.4/5-Variante angepasst, ist ausschließlich für Auffrischungsimpfungen zugelassen und kommt damit nur für eine dritte und vierte Impfung infrage. Die vierte Impfung bleibt nach der aktuellen Stiko-Empfehlung weiterhin nur dem Kreis der Personen über 60 Jahren, Risikogruppen und medizinischem Personal vorbehalten, heißt es in der Mitteilung. Wichtig: Zwischen dem letzten Ereignis, also einer Impfung oder einer Corona-Erkrankung, und einer Auffrischungsimpfung müssen mindestens sechs Monate liegen. Verimpft werden die neuen Präparate zu den regulären Öffnungszeiten der Einrichtung in der Landauer Albert-Einstein-Straße 29: montags von 8 bis 15.45 Uhr, mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr.