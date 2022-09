Sie sind nun offiziell im Amt: die neuen Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße. Die Pfälzische Weinprinzessin Laura Wessa hat am Freitagmittag Laura Götze und Hanna Spies (fehlt auf dem Bild) im Künstlerhaus in Edenkoben gekrönt. Sie übernehmen das Amt von Maya Bader und Sophia Grünagel. Im Anschluss eröffneten die beiden neuen Hoheiten das traditionelle Weinfest der Südlichen Weinstraße, das bis Montag geht. Bereits zum zweiten Mal wird bei den Festtagen der Ludwigsplatz mit dem Kirchbergplatz verbunden. Am Samstagvormittag steht unter anderem eine Wofeschdführung mit der Edenkobener Weinprinzessin Fine I. auf dem Programm. Am Sonntag gibt es in der Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag.