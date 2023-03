Der Drogeriemarkthändler DM eröffnet am Samstag, 18. März, in Landau seine dritte Filiale. Mit 630 Quadratmetern Fläche wird der neue Standort im ehemaligen Kik-Markt in der Marktstraße 29 der größte der drei Landauer Filialen sein. DM-Gebietsverantwortlicher Robin Prinz informiert auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass mehr als 12.500 Produkte von Kosmetik bis Babynahrung in den Regalen zu finden sein werden. Die beiden Filialen in der Kronstraße 9-10 am Rathausplatz mit rund 506 Quadratmetern und in der Ostbahnstraße 32 mit rund 330 Quadratmetern seien vorerst weiterhin geöffnet. Prinz möchte sich nicht dazu äußern, was mit dem Standort am Rathausplatz geschieht, wenn 2025 der Mietvertrag ausläuft.